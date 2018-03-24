تأكيدًا للمال.. إيهاب السويركى عضوًا منتدباً للاتحاد الوطنى

محمد نصر22

سهير محمد



كشف محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطنى، عن تعيين إيهاب السويركى عضوًا منتدبًا له فى مصر، خلفًا لمحمد توفيق القائم بأعمال العضو المنتدب.



كانت "المال"، نشرت -اليوم السبت- خبر استقالة السويركى من المصرف المتحد، وانتقاله لرئاسة أحد البنوك العربية.



وقال عابدين إن السويركى سيتولى المنصب بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، وتنتهى فترة عمل توفيق بنهاية شهر مارس.