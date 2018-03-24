ليسيكو مصر

3 تحديات تواجه الشركة فى مقدمتها ارتفاع التكاليف



مصطفى طلعت



أبدى بنك الاستثمار "نعيم" نظرة إيجابية مستقبلية لشركة ليسيكو مصر للصناعات الصحية والسيراميك، بدعم زيادة أسعار منتجات الشركة المحلية بحوالي 12:10%، ونمو الأسعار التصديرية 2% سنوياً.



وقال "نعيم" إن تراجع معدل التضخم وأسعار الفائدة يدفع إلى تحسن معدلات الطلب على منتجات الشركة، متوقعاً أن تشهد الصادرات زيادة ملحوظة فى الأعوام المقبلة (لتصل إلى 60٪ مقابل النسبة الحالية البالغة 52٪) وذلك من خلال النمو القوى في أوروبا وتحسن الأعمال في السوق الليبية.



وقالت بحوث البنك إن الرؤية الإيجابية جاءت من الميزة التى تحظى بها الشركة في مقابل منافسيها، والتي تتمثل في اتباعها معايير صارمة في جودة المنتجات والحرص على تلبية أوامر العملاء في وقتها.



وأوضح البنك، في ورقة بحثية حديثة وصلت "المال" أن قائمة عملاء الشركة تضم كيانات كبيرة من بينها شركتا جروهي وجيبريت، مضيفا: "في الأجل الطويل لا نستبعد أن تصبح ليسيكو فرصة للاستحواذ".



ولفت إلى أن هناك 3 مخاطر تواجه الشركة تتمثل في: 1) زيادة التكاليف عن المستوى المتوقع، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في تكاليف الكهرباء والعمالة، 2) احتمالية حدوث ارتفاع ملحوظ في سعر الجنيه يعد غير مرغوب فيه بالنسبة للصادرات، و3) تعد أنشطة الشركة عرضة دائما لخلافات تتعلق بالعمالة نظرا لأن الشركة تعمل بصناعة تعتمد بكثافة على العمالة.



يشار إلى أن هيكل مساهمي "ليسيكو" يتوزع بين عائلة غرغور (التي تولت تأسيس الشركة) بواقع 44٪ (من خلال شركة انتدج Intage)، أما النسبة المتبقية فهي عبارة عن أسهم حرة التداول.



وتمتلك الشركة 3 مصانع، اثنان فى الإسكندرية (بمنطقتي خورشيد وبرج العرب)، ومصنع أخر في بيروت (يسهم بما لا يقل عن 2٪ من الإنتاجية الاجمالية) وتنتج "ليسيكو" 3 منتجات هى الأدوات الصحية والبلاط وخلاطات المياه.

