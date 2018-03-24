تعليق كوبر على خسارة مصر من البرتغال

قال هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، في تصريح بعد مباراة البرتغال، إنه برغم مشاعر الحزن للخسارة في الدقائق الأخيرة، فقد لعبنا مباراة قوية أمام فريق منظم وبطل أوروبا.

وأضاع منتخب مصر فوزاً مستحقاً على البرتغال وخسر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ليتزجروند في مدينة زيوريخ السويسرية، الجمعة، وسجل النجم محمد صلاح هدف مصر في الدقيقة 56، وسجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 92، قبل أن يسجل هدفا آخرا في الدقيقة 94.