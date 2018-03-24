هاشتاج مدحت شلبي المركز الأول على تويتر بعد هزيمة مصر أمام البرتغال

أحمد صبرى:

حقق هاشتاج المعلق مدحت شلبي المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد هزيمة منتخب مصر من البرتغال في مباراة ودية بهدفين مقابل واحد.

وحمل المغردون مدحت شلبي معلق قناة اون سبورت مسئولية هزمية المبارة وذلك بعد ترديده أن الفراعنة فازوا بالمبارة ، اضافة الى اتهامه بخلص السياسة بالرياضة .

وحصل الهاشتاج على 38الف تغريدة ، فى حين تصدر هاشتاج "مبارة مصر والبرتغال " المركز الثانى ولحقه هاشتاجا "طارق حامد " ، وكأس العالم ".

وعلق محمد رياض:غيرت القناة الصوتية في الشوط التاني ومكملتش الماتش بتعليق مدحت شلبي ومن كلام الناس على تعليقه في الشوط التاني واضح اني خدت القرار السليم، بينما غرد محمود رمضان: يا جماعة محدش يتكلم في فنيات..احنا خسرنا بسبب مدحت شلبي.