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ضبط 5 ساعات تنصت بقرية البضائع
الجمعة 23 مارس 2018 05:50 م
ضبط 5 ساعات تنصت بقرية البضائع
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ضبط 5 ساعات تنصت بقرية البضائع
مها أبو ودن
ضبط رجال الجمارك بجمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع، محاولة تهريب 5 ساعات يد، بها أجهزة تنصت بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط بناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع، بمحاولة "ع . أ . ش" نيجيرى الجنسية، إدخال بضائع ممنوعة ضمن محتويات قادمة من نيجيريا بيان جمركى رقم 450 لسنة 2018 والصنف الوارد مأكولات بوزن 246 كيلو.
وبالتفتيش تبين وجود 5 ساعات مزودة بكاميرات مخفاة داخل المأكولات.
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