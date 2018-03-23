ضبط 5 ساعات تنصت بقرية البضائع

مها أبو ودن

وتم الضبط بناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع، بمحاولة "ع . أ . ش" نيجيرى الجنسية، إدخال بضائع ممنوعة ضمن محتويات قادمة من نيجيريا بيان جمركى رقم 450 لسنة 2018 والصنف الوارد مأكولات بوزن 246 كيلو.