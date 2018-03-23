حركة موانئ البحر الأحمر.. الجمعة 23 مارس

ميناء الزيتيات



نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهما 111 راكبا و62 شاحنة بضائع و2 شاحنة عفش ركاب و6 سيارات، كما تغادر 3 سفن وهى: مسرة، إلنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 321 راكبا و161 شاحنة بضائع و17 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، وهى: مسرة، إلنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 362 راكبا و124 شاحنة بضائع و8 شاحنات عفش ركاب و11 سيارة كما غادرت السفينتان عمان والحرية2 وعلى متنهما 147 راكبا و117 شاحنة بضائع و4 سيارات.



على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 279 راكبا و28 سيارة فيما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 127 راكبا و6 سيارات.



وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 785 راكبا وتداول 158 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 230 راكبا و7 برادات و5 تريلات وسيارة، كما تغادر السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 126 راكبا و34 برادا و8 تريلات.



بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وهى آيلة، سينا، بريدج وعلى متنها 264 راكبا و11 برادا و28 تريلا و35 سيارة تصدير فيما غادرت 3 سفن وهى برنسيسة، سينا، بريدج وعلى متنها 165 راكبا و50 برادا و15 تريلا.