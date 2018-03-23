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اقتصاد وأسواق
الزراعة: ضبط 1297 عبوة مبيدات مغشوشة خلال شهر
الجمعة 23 مارس 2018 11:27 ص
مبيدات الآفات الزراعية
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مبيدات الآفات الزراعية
الصاوي أحمد
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن إن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 20 مارس الحالى، والتي بلغت 1279 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير 25 محضرا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن تلك الكمية التي تم ضبطها، جاءت نتيجة المرور على 454 محلا، كما تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.
من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
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