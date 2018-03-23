ترامب يعين مستشارا جديدا للأمن القومي

ترامب يضحك

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه سيعيين جون بواتون مستشارا له للأمن القومي، بدلا من إتش إم ماكماستر، في أحدث تعديل في البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة سبوتينك الروسية.

