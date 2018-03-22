التجارة والصناعة : لسنا المسؤولين عن تأخير إصدار نموذج 4

وزارة التجارة والصناعة مصر

معتز محمود



قال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن التأخر فى إصدار نموذج ٤ هى البنوك وليس قطاع التجارة الخارجية هو المعنى بالتأخير فيها.



وأضاف خلال مشاركته فى لقاء جسر التواصل الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية فى مقرها أن هناك انفتاحا على مشكلات الاستيراد والتصدير ،وكافة التشريعات تأتى من منطلق الأحساس بوجود مشكلة



وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن قرار الخاص بتسجيل المصانع لا يمثل مشكلة لالغائه



من جانبه أعتبر أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الأسكندرية أن أسوأ أداء مقارن لمصر تمثل عبر السنوات الثلاث فى مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما نناقشه اليوم، والذى تدهور ترتيب مصر فيه وفقا لمؤشراتها الفرعية من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170! والذى يقيم الوقت والتكاليف المستلزمة لاستخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة للتصدير والاستيراد



وأضاف الوكيل أن مؤشر سداد الضرائب، تراجعت مصر عبر مؤشرات الاعوام الثلاثة من المركز 151 إلى المركز 162 ثم إلى المركز 167 ويغطى المؤشر عدد مرات السداد خلال العام والوقت المستلزم للسداد ونسبة الضرائب إلى الأرباح .



وتابع : لكن أكثر المؤشرات الفرعية غرابة هو التحسن الكبير فى مؤشر بداية أنشطة الأعمال من المركز 73 فى 2016 إلى المركز 39 فى 2017 ثم انتكاسة ترتيب مصر بصورة رهيبة إلى المركز 103 فى 2018 فالمشكلة لم تكن فى القوانين والتشريعات انما كانت فى الاجراءات، والذى سعينا لحل مشاكله من خلال مراكز التميز بالغرف بالشراكة مع كافة الهيئات الحكومية المتواجدة معنا اليوم .



ولفت الوكيل إلى أن موضوعنا اليوم، التجارة عبر الحدود، هو الذى سنتحدث حول تفاصيله، ولم يتدهور ترتيب مصر فيه وفقا من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170 خلال السنوات الثلاثة الماضية فحسب، ولكن، سبقنا فيه الاردن وترتيبها 53 ولبنان وترتيبها 140 والسعودية وترتيبها 161وذلك بسبب التكلفة والوقت المستغرق فى مصر



واعتبر أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 48 دولار بينما متوسطها 12,7 فى الدول المتقدمة و17 دولة تكلفتها صفر ، والوقت اللازم للتصدير للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 256 ساعة بينما متوسطه 149,9 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر



وأوضح الوكيل أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 88 دولار بينما متوسطها 2,4 فى الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر، لافتا إلى أن عدد المستندات اللازمة لاتمام التصدير فى مصر هى 1000 مستند بينما متوسطها 25,6 فى الدول المتقدمة وهناك 30 دولة مستنداتها صفر



وتابع : على الجانب الآخر، فالوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود يصل الى 100 ساعة بينما متوسطه 35,4 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر، مشيرا إلى أن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 240 دولار بينما متوسطها 8,7 فى الدول المتقدمة و11 دولة تكلفتها صفر



وأوضح أن الوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل الى 554 ساعة بينما متوسطه 111,6 فى الدول المتقدمة و27 دولة زمنها صفر، وتكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 265 دولار بينما متوسطها 3,5 فى الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر

