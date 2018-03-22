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اقتصاد وأسواق
الحداد: نطور الحجر الزراعى بخطة تستغرق أشهر قليلة
الخميس 22 مارس 2018 10:09 م
وزارة الزراعة
أخر الأخبار
وزارة الزراعة
معتز محمود
قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة، اليوم الخميس، إنه يجرى العمل على تطوير الحجر الزراعى بخطة مصدق عليها من الرئاسة عبر جدول زمنى يتسغرق أشهر قليلة، مشيرا إلى أنه يمكن بعدها إتمام الاجراءات من المنزل عبر الموقع الاليكترونى.
وأضاف خلال مشاركته فى ملتقى جسر التواصل الذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الاجراءات التى تؤدى لتعطيل التصدير درست ووضعت لها خطة دقيقة واضحة.
ومن جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاهم، رفع مركز مصر فى تقارير اداء الاعمال الدولية وهى الالية المثلى لجذب الاستثمارات
وأوضح أن التقارير الدولية لها اثر واضح على قرار الاستثمار فى اى منطقة، ثم اى دولة بتلك المنطقة، بخلاف اثره البالغ على تحديد سعر التصدير لاى دولة، مما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك،
وأضاف الوكيل ان الاثار كذلك تنعكس على موازنة الدولة فى السلع التى تستوردها، كما له اثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة فى مدخلات الصناعة، حيث ان موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو اساس الصناعة العالمية، وبالطبع فى السلع الزراعية سريعة التلف
وتابع :على سبيل المثال، فاذا نظرنا الى تقارير البنك الدولى لاداء الاعمال لأعوام 2016 و 2017 و 2018 يتضح لنا تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد من المركز 133 (من بين 189 دولة) فى تقرير 2016 إلى المركز 122 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2017، ثم تراجع مصر إلى المركز 128 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2018 رغم تحسن طفيف فى أداء بعض المؤشرات الفرعية على الرغم من تراجعها فى الترتيب العام المقارن .
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