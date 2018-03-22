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نقل وملاحة
إير الهندية تسير أولى رحلاتها الجوية إلى تل أبيب عبر السعودية
الخميس 22 مارس 2018 09:43 م
أير انديا الهندية للطيران
أخر الأخبار
أير انديا الهندية للطيران
رويترز
سيرت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) أولى رحلاتها من نيودلهي إلى تل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي في وقت متأخر يوم الخميس بحسب موقع فلايت رادار على الانترنت الذي يراقب حركة الطائرات.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، واستخدام مجالها الجوي في مثل هذا المسار قد يعكس ذوبانا للجليد في العلاقات بين إسرائيل والمملكة، وكلاهما حليف وثيق للولايات المتحدة.
وحلقت طائرة إير إنديا في الرحلة 139 فوق السعودية منذ قليل بحسب فلايت رادار.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من مسؤولين سعوديين. ونفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة في السابع من فبراير تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها منحت إير إنديا إذنا لهذا المسار.
وقالت إير إنديا في السابع من مارس إنها تلقت جميع الموافقات اللازمة من السعودية. ولم يعلق السعوديون على المسألة منذ ذلك الحين.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين إن الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران فلبينية تستكشفان امكانية تسيير رحلات إلى تل أبيب ومنها، مرورا بالمجال الجوي السعودي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخطوط الجوية السنغافورية.
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