مكسيم تعلن السبت عن أضخم مشروع سكني بالقاهرة الجديدة

عمرو محسن : مكسيم تهدف إلى إقامة أضخم المشاريع العقارية فى مصر فى شتى المحافظات





تقيم بعد غد السبت شركة مكسيم العقارية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح اضخم مشروعات مكسيم " The Canyon " بالقاهرة الجديدة فى احتفالية كبرى بحضور د. محمد كرار رئيس مجلس ادارة مجموعة مكسيم القابضة للتنمية العقارية ولفيف من رجال الأعمال والفن ونجوم الإعلام.

وقال عمرو محسن نائب رئيس مجلس الإدارة إن المشروع يقع فى المرحلة السكنية الثانية من المستقبل سيتي وعلى بعد خطوات قليلة من الطريق الرئيىس حيث يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة.

ويمتد المشروع على أكثر من 200 فدان متضمنا ثلاث أحياء مميزة، تتنوع ما بين فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس، الى جانب وحدات سكنية فارهة ودوبلكس استوديوهات فندقية، ومطاعم وكافيهات، وأهم ما يميز مشروع " The Canyon " أنه يوفر حياة إستثنائية جديدة وسط الغابات واشجار كثيفة والتى تخلق نوع من الهدوء والإستمتاع بمناظر الطبيعة.

وتقام الاحتفالية فى السابعة مساء السبت المقبل والمؤتمر الصحفى العالمى والذى تنقله قناة المحور والعديد من وسائل الاعلام المصرية والعالمية للاعلان عن البدء فى اضخم مشروع سكني بمستقبل سيتى " The Canyon " بمدينة القاهرة الجديدة والتى تطرحه شركة مكسيم بحضور نجوم الفن والاعلام ورجال الاعمال والمهتمين بالشأن المشروعات الاستثمارية العملاقة .

وأكد عمرو محسن أن الشركة تهدف إلى إقامة أضخم المشاريع السياحية فى مصر فى اطار وطنى لدعم السياحة المصرية، وايصال صورة حضارية عن مصر الحديثة والتى تمتلك اهم واضخم المنتجعات السياحية والاماكن السياحية .

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مكسيم للاستثمار، أن الشركة تحرص دائما على مواكبة المتغريات التى تحدث فى السوق العقارى لكى تتلائم مشروعاتها مع حركة التنمية العمرانية التى تتبناها الدولة فى الفترة الحالية، وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة فى السوق، حيث إن أهم ما يميز مشروعات الشركة الابتكارات الحديثة والرفاهية العمرانية ليلبى كافة الاذاوق.

ويذكر أن شركة مكسيم قد قدمت مؤخراً أكبر مشروع سياحى بالساحل الشمالى بو ايلاندز بحضور محافظ مطروح ونخبة من القيادات والعاملين بقطاع السياحة كأكبر مشروع سياحى بتكليفة 14 مليار جنيه مقسمة علي مراحل متعددة منها بو ايلاندز و بو ساندز وخدمات اخري وبدات بتسيلم وحدات المرحلة الاولي من مشروع بوايلاندز بتكلفة استثمارية تصل الي3.5 مليار جنية