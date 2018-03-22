ترامب يطلق إجراءات تجارية ضد الصين

ملياردير أمريكي 1

رويترز



أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تجارية ضد الصين اليوم الخميس، قائلا إن العجز التجاري لأمريكا مع بكين البالغ 504 مليارات دولار ”خارج عن السيطرة“ وإن هناك مشكلة ضخمة في ”سرقة الملكية الفكرية“.



وقال ترامب قبل توقيع مذكرة تجارية ”هذا هو العجز الأكبر لأي دولة في تاريخ عالمنا. إنه خارج عن السيطرة... لدينا وضع لسرقة هائلة للملكية الفكرية مستمر وهو أيضا بمئات المليارات من الدولارات“.

