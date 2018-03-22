مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط دبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة السعودية مع تزايد التفاؤل بإدراج أسهم شركاتها في مؤشرات للأسواق الناشئة بينما هبطت مؤشرات 7 بورصات تصدرتها دبى التى هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين .



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1 % ليتجاوز 7841 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015 بفعل توقعات بأن فوتسي لمؤشرات الأسواق ستقرر في مراجعة في نهاية الشهر الجارى رفع تصنيف بورصة الرياض إلى سوق ناشئة ثانوية.



ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر تحركات اليوم الخميس زاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 % وسعر سهم شركة الاتصالات السعودية 4.1 %.



وتقدم مؤشر بورصة تونس بأكثر من 0.57 % ليصل إلى حوالى 7042 نقطة ومؤشر بورصة سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.2 % ليرتفع إلى حوالى 4578 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 6.2 % بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح..



وكسب مؤشر بورصة بيروت اللبنانية حوالى 0.17 % ليزداد إلى أكثر من 1179 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4801 نقطة.



وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.8 % ليسجل 3150 نقطة ليهبط عن أدنى مستوى منذ و الذي سجله الأسبوع الماضي مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 3 % .



وخسرمؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5 % لينخفض إلى حوالى 8826 نقطة بعد أن هوى أمس أكثر من 1.2 %.



وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.5 % ليصل إلى 17065 نقطة ومؤشر بورصة فلسطين بنفس النسبة لينزل إلى حوالى 582 نقطة.



وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 6662 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2 % ليهبط إلى حوالى 1334 نقطة بينما ارتد مؤشر بورصة كازابلانكا بنسبة طفيفة بلغت 0.09 % ليستقر عند حوالى 13008 نقطة.

