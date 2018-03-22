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سيـــاســة
قطر تدرج 28 شخصًا وكيانًا على قائمة جديدة للإرهاب
الخميس 22 مارس 2018 07:55 م
قطر استدعت سفيرها لدى مصر
أخر الأخبار
قطر استدعت سفيرها لدى مصر
رويترز
قالت الحكومة القطرية، اليوم الخميس، إنها أدرجت 28 شخصًا وكيانًا على قائمة للإرهاب تضمنت عددًا من المواطنين تدرجهم دول عربية منافسة في قوائمها الخاصة بالإرهاب.
وإضافة إلى مشتبه بهم أعلنت عنهم في أكتوبر الماضي، ضمت القائمة الجديدة، التي نشرت بالموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بعض الأفراد الذين ذكرتهم الدول العربية الأربع في بادئ الأمر، لكن القائمة لم تتطرق لذكر إسلاميين معروفين تعارض دول المقاطعة تأثيرهم الإقليمي.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حظر سفر وعقوبات دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو 2017، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية والتقرب من إيران الخصم اللدود لدول الخليج.
ووصفت الدوحة هذه التهم بأنها ”مزاعم لا أساس لها“ وردت باتهام الدول الأربع بالسعي للنيل من سيادتها.
ويبدو أن الإجراء يهدف إلى تقريب القائمة السوداء القطرية من القوائم السوداء بالدول المذكورة، لكن الغرض من نشرها لا يزال غير واضح. ولم يردَّ متحدث باسم الحكومة القطرية بعدُ على طلب للتعليق.
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