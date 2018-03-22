يوتوبيا للاستثمار العقارى تعلن توزيعًا نقديا بـ1.5 جنيه للسهم

رجب عز الدين









أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى توزيعًا نقديًّا بقيمة 1.5 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 17 أبريل المقبل.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة 12 أبريل المقبل.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 3.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح 6.1 مليون جنيه في 2016.



