بنك الاستثمار العربي يختتم مشاورات استراتيجيته الثلاثية

سيد بدر









اختتم بنك الاستثمار العربي، مطلع الأسبوع الحالي، آخِر جلساته لوضع الاستراتيجية النهائية للبنك، بمشاركة جميع القطاعات، والتي أجريت على مدار ثلاثة أسابيع متتالية بدءًا من 3 مارس الحالى.





شارك في الجلسات محمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وبحضور هشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب ورؤساء القطاعات ونوابهم ممثلى القطاعات المختلفة، حيث قام كل قطاع بعرض استراتيجيته خلال السنوات الثلاث المقبلة 2018– 2020.



