EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك الاستثمار العربي يختتم مشاورات استراتيجيته الثلاثية
الخميس 22 مارس 2018 04:23 م
بنك الاستثمار العربي يختتم مشاورات استراتيجيته الثلاثية
أخر الأخبار
بنك الاستثمار العربي يختتم مشاورات استراتيجيته الثلاثية
سيد بدر
اختتم بنك الاستثمار العربي، مطلع الأسبوع الحالي، آخِر جلساته لوضع الاستراتيجية النهائية للبنك، بمشاركة جميع القطاعات، والتي أجريت على مدار ثلاثة أسابيع متتالية بدءًا من 3 مارس الحالى.
شارك في الجلسات محمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وبحضور هشام عبد العال، مساعد العضو المنتدب ورؤساء القطاعات ونوابهم ممثلى القطاعات المختلفة، حيث قام كل قطاع بعرض استراتيجيته خلال السنوات الثلاث المقبلة 2018– 2020.
وقام الدكتور أحمد فؤاد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة Integrating Marketing Solutions وأستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بتقديم جلسات عمل بمشاركة جميع قطاعات البنك؛ لمناقشة استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته صفحة البنك على فيسبوك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا