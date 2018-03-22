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اقتصاد وأسواق
الصحة : ضبط مكان غير مرخص لتصنيع محاليل الغسيل الكلوى بالشرقية
الخميس 22 مارس 2018 02:40 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، عن ضبط مكان غير مرخص لتصنيع محاليل الغسيل الكلوي بمحافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة التفتيش الصيدلى نجحت فى ضبط مكان غير مرخص يحتوى على ماكينات التصنيع والمواد الخام لمحاليل الغسيل الكلوى، حيث تم ضبط 2 ماكينة تعبئة وتغليف، و2 جاروف عياري معدني، وإناء معدني ممتلئ ببودرة بيضاء اللون معد للتعبئة، وعدد من الكراتين تحتوي علي استيكارات مزورة لعدد من الشركات.
وأضاف "مجاهد" أنه من ضمن الضبطية 121" شيكارة" تحتوى على بيكربونات الصوديوم أوزان مختلفة، و100 زجاجة محلول مانيتول، و72 ألف أمبول ماء مخصص للحقن، وعدد كبيرة من المحاليل الوريدية المتنوعة بالإضافة إلى كرتونة إبر للغسيل الكلوي، و120 جالون محلول للغسيل الكلوي، وميزان حساس، وكمية من أمبولات الهيبارين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم ٦٠٥٩ لسنه ٢٠١٨ جنح ديرب نجم، للعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.
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