عربية القابضة تطرح وحدات سكنية وسياحية بسيتى سكيب 2018

طارق شكرى جديد عربية القابضة

طارق شكرى: مشروع "صن كابيتال" مدينة متكاملة تعد نقطة تحول في جذب السياحة لمصر.. و"جالريا مون فالي" كومباوند متكامل الخدمات



المال - خاص



تستعد مجموعة "عربية" القابضة للمشاركة فى معرض سيتى سكيب 2018 المقرر خلال الفترة من 28 وحتى 31 مارس، حيث من المقرر أن تطرح مجموعة متميزة من الوحدات السياحية والسكنية المتميزة بمشروعي "صن كابيتال" Sun Capital بمدينة 6 أكتوبر و"جالريا كمبوند" Galleria Compound بالتجمع الخامس.



وتسعى مجموعة عربية للتوسع فى مشروعاتها بمصر، حيث تتبنى سياسة توسعية في تنمية مشروعاتها، كما انتهجت أساليب جديدة ومبتكرة لبناء الڤيلات والشقق بالمجتمعات السكنية الجديدة، مما جعلها تكتسب رضا عملائها وثقتهم بسبب اهتمامها بالتفاصيل، سواء من حيث الجودة والتصميم أو من تلبية احتياجات العميل، بما ينعكس على حياتهم بالهدوء والخصوصية.



وصرح المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة: "مشاركة مجموعة عربية القابضة في معرض سيتي سكيب هذا العام تمثل إثبات على إستمرار النجاح للمجموعة و مشاريعها على مدار الوقت انطلاقة قوية للمجموعة في السوق العقارية المصرية، حيث نعتزم طرح مشروعين من أكبر المشروعات التي تفتخر المجموعة بتقديمها للسوق المصرية وهما "صن كابيتال" الذي يمثل مدينة متكاملة نقطة تحول كبيرة في جذب السياحة لمصر، كما سنطرح "جالريا كمبوند" الذي يعتبر كومباوند متكامل الخدمات بأحدث الوسائل التكنولوجية."



ويقام مشروع "صن كابيتال" على مساحة 2.5 مليون متر بما يعادل 575.65 فدان ويضم 60% وحدات سكنية مختلفة بين شقق وستوديو وڤيلات منفردة ودوبلكس وتاون هاوس وبنتهاوس، و40% من المشروع إستخدامات متعددة علي مساحة 228 فدان (إداري، تجاري، فندقي) وجراج للسيارات.



وقد تم التعاقد مع فيرمونت العالمية ومجموعة إنتركونتنتال العالمية لإقامة خدمة فندقية متميزة في أبراج بارتفاع 11 دورا، كما يتضمن المشروع حديقة كبيرة على مساحة 24 فدانا، كما يضم أيضا جامعة دولية على مساحة 25.2 فدان ومستشفى على 6.217 فدان، ومدرستين دوليتين على 8 أفدنة.



أما مشروع "جاليريا" فيمتد على مساحة إجمالية 72 فدانا بالمربع الذهبي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ويضم 2000 وحدة سكنية ويتم تنفيذه على 6 مراحل، وقد تم تسليم المرحلة الأولى قبل ميعادها بـ 6 أشهر وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 120 مترا مربعا و300 متر، ويتمثل في كومبوند يخصص أكثر من 80% من المساحة الإجمالية له للخدمات من لاند سكيب وحمامات سباحة والخدمات المختلفة، كما يوجد به أحدث وسائل تكنولوچية تسهم في الحماية الكاملة للكومباوند.