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الإسكندرية
تعيين نائبين لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية للتشغيل والشئون المالية
الخميس 22 مارس 2018 01:43 م
اللواء مدحت عطية
أخر الأخبار
اللواء مدحت عطية 2
السيد فؤاد ومعتز محمود
أصدر اللواء بحرى . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، القرار رقم 690 لسنة 2018 بتكليف اللواء بحري . خالد عبدالعزيز سليمان سيد أحمد بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، واللواء بحرى مهندس . عصام السيد عبداللطيف محمد بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والهندسية والإدارية.
وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن اللواء خالد سليمان تقلد عدة مناصب في الهيئة آخرها رئيس الإدارة المركزية للحركة وذلك قبل تكليفه بالمنصب الجديد.
وكذلك اللواء عصام عبداللطيف تقلد عدة مناصب بالهيئة آخرها رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية قبل تكليفه بالمنصب الجديد.
واضاف الغندور أنه قد تم استصدار هذا القرار بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعديل واستحدات في الهيكل التنظيمى للهيئة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتصديق السيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على ذلك.
ميناء الإسكندرية
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