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سيــارات
كيان إيجيبت تعلن عن بدء تجميع سيات بحلول 2020
الخميس 22 مارس 2018 01:41 م
كريم نجار 77
أخر الأخبار
كريم نجار 77
شريف عيسى
كشف رجل الأعمال كريم نجار، الشريك الرئيسى لشركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات فى مصر، بدء عمليات تجميع سيارات سيات بحلول 2020.
وأشار فى كلمته بمناسبة افتتاح مركز سيات المتكامل ، إلى أن فولكس فاجن جروب استقرت على تجميع سيات فى منطقة شمال أفريقيا، وكانت البداية الحقيقية بالجزائر.
وتبلغ تكلفة إنشاء مركز سيات المتكامل، والذى يضم صالة العرض الرئيسية ومركزا للصيانة ومنفذا لبيع قطع الغيار ما يقرب من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن كيان تمكنت منذ الاستحواذ على سيات فى 2014 وحتى الآن من بيع ما يقرب من 5000 سيارة، وهو يعد مؤشرًا لقوة العلامة التجارية محليا فى ظل التحديات التى تواجه السوق المحلية.
وأشار إلى أن تجميع سيات سيسهم فى خفض أسعارها والتى ارتفعت عقب قرار تحرير أسعار الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016.
واستبعد نجار إمكانية أن يتم الاستفادة من تجميع سيات فى التصدير للأسواق المجاورة.
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