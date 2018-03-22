هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة "Innoventures"

■ نستثمر فى عدة قطاعات أبرزها «الغذائى» و«السياحى» و«التسويق الرقمى»



المال- خاص



قال هشام وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة Innoventures إن نشاطها الشركة الرئيسى يتمحور حول دعم الشركات الناشئة ماليا ومعنويا، من خلال إلحاقهم بالعديد من برامج ريادة الأعمال.



وأكد وهبى أن رواد الأعمال الشباب هم الركيزة الأساسية لأى مجتمع، حيث إن توفير المناخ العملى المناسب لهم سيؤدى إلى خلق جيل واعد من رواد الأعمال قادر على تحقيق النمو الاقتصادى المرجو فى شتى المجالات، لافتا إلى وجود نماذج ناجحة من رواد الأعمال الشباب الذين تم تمكينهم ومساعدتهم معنويا وماليا من قبل الدولة لتحويل أفكارهم إلى مشروع قائم ومربح ماليا.



وعرض بعض النماذج الناجحة من رواد الأعمال الشباب الذين تمكنوا من إنشاء مشروع مربح، وعلى رأسهم «امينة أبو دومة»، إحدى الحاصلات على منحة دراسية من قبل مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والتى استطاعت أن تفتح مشروعها الثقافى «تياترو الإسكندرية» القائم على عرض وتقديم الثقافة المصرية بأشكال وصور مختلفة فى مصر وإنجلترا، وكذلك «رندا فهمى»، وهى واحدة من 4 مؤسسين لـ«كارم سولار» للطاقة الشمسية، والتى تلقت أيضا منحة دراسية من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية من جامعة كامبريدج.



ولفت وهبى، إلى أنه بدأ رحلة عمله بالتخرج من جامعة وارتون الأمريكية حاصلا على درجة الماجيستير فى إدارة الأعمال، كأحد خريجى مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والتى توفر منحًا للطلاب فى شتى المجالات وتلزمهم بالعودة إلى مصر بعد استكمال المنحة لنقل خبراتهم المكتسبة.



وأضاف: «بعد حصولى على الماجستير عدت إلى مصر وعملت جاهدا على نقل خبراتى وكل المعلومات التى اكتسبتها بالخارج لمساعدة وتمكين رواد الأعمال لطرح أفكارهم ومشروعاتهم التجارية وتحويلها إلى شركات هادفة للربح تفيد المجتمع».



وأوضح أن الشروط الواجب توافرها فى المرحلة الأولى وقبل المساهمة فى أى مشروع هى أن ألا يزيد سن رواد الأعمال على 35 عامًا، إلى جانب أن يكون فريق العمل لأى شركة مكونًا من 2 على الأقل.



وقال إنه يجب على أعضاء فريق العمل تكريس كل وقتهم وجهودهم لتلك الشركة، والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذ المشروع قبل 6 أشهر على الأقل من المساهمة فيه.



ولفت إلى أن هناك بعض المؤشرات والعوامل التى يجب وضعها فى الاعتبار، مثل نمو الشركة ونجاحها المتوقع فى المجال الذى تعمل فيه.



وأوضح أنه لا توجد مشروعات قطاعية محددة يتم التعاون معها، قائلا: «نحن دائما ما نفضل أن نبحث عن شركات تعمل فى مجال الابتكار والتكنولوجيا، وعلى رأسها شركات البرمجيات».



وكشف أن نشاط شركته الرئيسى يتمحور حول دعم الشركات الناشئة ماليا ومعنويا، من خلال إلحاقها بالعديد من برامج ريادة الأعمال.



وأضاف: «قمنا بالاستثمار فى 24 شركة حتى الآن، ونعمل على زيادة استثماراتنا لتغطى أكثر من 20 شركة هذا العام».



وأشار إلى أنه عند اتخاذ القرار الاستثمارى فى أى كيان فإن innoventures تساهم بحصة تتراوح بين 3 13- %، بقيمة مالية قد تصل إلى 350 ألف جنيه.



وأوضح أن شركته تستهدف هذا العام إقامة دورتين، تستهدف كل منهما الاستثمار فى 10 إلى 15 شركة، ليصل إجمالى الشركات المستثمر به إلى حوالى 30.



وقال: «إضافة إلى الاستثمارات التى نضخها فى العديد من الشركات، استطعنا أيضا أن ندعم أكثر من 800 شركة ناشئة خلال السنوات الماضية، من خلال برامج الدعم المختلفة التى نقدمها لهم».



ولفت إلى أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ 4 ملايين جنيه، حيث تم الاستثمار فى 24 شركة حتى الآن.



وأضاف: «ندعم الشركات التى تعمل على تطوير وابتكار الخدمات فى مجالات مختلفة ومنها القطاع الغذائى والتسويق الرقمى والسياحى».



وأكد: «نستهدف هذا العام خلال دورتنا الخامسة لعام 2018 أن نستثمر بقيمة 2 مليون جنيه فى ما يقرب من 10 إلى 15 شركة.



وأكد: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محور رئيسى داعم للاقتصاد المصرى وركيزة رئيسية تعزز من الاقتصاد المصرى، لذا فجميع شركات القطاع الخاص حملت على عاتقها تمكين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المرجو».



ولفت إلى أن السوق المصرية واعدة وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات والقطاعات الإستراتيجية، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من المبادرات والتشريعات التى من شأنها جذب الاستثمارات فى مجالات مختلفة على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال الشباب، وذلك من خلال إطلاق مبادرة «رواد 2030» والتى تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030.



واكد أن هناك العديد من القطاعات التى تسهم بقوة فى نمو الاقتصاد المصرى ولكن من أهم القطاعات الإستراتيجية التى لها تأثير فعال على الاقتصاد المصرى هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة كأحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، كما يعتبر حجر الزاوية فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات وتوفير فرص عمل لمعالجة مشكلة البطالة.