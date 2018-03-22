صندوق النقد يرحب بالطروحات الحكومية

صندوق النقد الدولى

سمر السيد



رحب صندوق النقد الدولى، بإعلان الحكومة طرح حصص من ملكيتها بشركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، مضيفا أن ذلك يساعد فى جذب مساهمين جدد وتمويل للشركات، ويُوسع حركة التداول بسوق المال.



وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، عبر البريد الإلكتروني: نتطلع لتنفيذ خطط السلطات على مدار السنوات المقبلة.



من أبرز الأسماء التى تم الإعلان عنها ضمن القائمة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التى ضمت 23 شركة.



كانت وثائق المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، عن أداء الاقتصاد المصرى، الصادرة فى يناير الماضى، قد أكدت على أهمية دعم القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية لديها خطة طموح تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، لطرح الشركات العامة، بهدف زيادة رأس المال، وذكرت حينها أن الحكومة ستعلن عن قائمة الشركات المخطط أن تبيع حصصها منها.



فاروس



القابضة للاستثمارات المالية: شريك جديد للتداول فى الولايات المتحدة الأمريكية



أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية ان شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستعمل بالاشتراك مع شركة إكزوتكس(Exotix) بالولايات المتحدة الأمريكية لتمثلها فى الاجتماعات والتداول فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من الخامس عشر من مارس الجارى.



وفى هذا السياق، صرح علوى تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى المشارك لشركة فاروس القابضة: «إننا نتطلع إلى العمل مع شركة إكزوتكس فى الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع نطاق العملاء الجدد من الشركات، حيث أن التحول الاقتصادى فى مصر اصبح جاذباً لتدفقات الأسهم لطرحها فى البورصة، مضيفاً: «أنه بالتواجد القوى لإكزوتكس بالأسواق الناشئة، فإن علاقة العمل معها تتيح لفاروس الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء لإعلامهم بالتطورات التى تشهدها أسواق المال والاقتصاد المصرى، وذلك من خلال البحوث التى نوفرها وفريق المبيعات فى فاروس لتداول الأوراق المالية».



ومن جانبه، أكد أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة فاروس القابضة: «أن الشراكة بين كل من فاروس وشركة إكزوتكس بالولايات المتحدة الامريكية تجعل المؤسسات الأمريكية أكثر اطلاعاً على تطورات الاقتصاد المصرى ومكانته فى الأسواق الناشئة، ونتطلع أن تكون الشراكة مع إكزوتكس طويلة الأجل وناجحة».



وقال دنكان ويلز، الرئيس التنفيذى لشركة إكسزوتكس كابيتال: »يسعدنا أن نعزز الأبحاث العالمية وقدرات التداول لدينا من خلال شراكتنا مع فاروس، مضيفًا أن مصر تعد سوقاً إستراتيجياً متنامياً باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق المالية تعافياً فى المنطقة، ونحن حريصون على المشاركة بدور أكبر من أى وقت مضى مع تطور الاقتصاد المصرى».