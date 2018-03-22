وزير النقل: تطوير شامل لورش السكة الحديد

السكة الحديد



محمود محسن



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن كل ورش السكة الحديد ستشهد تطويرا شاملا، لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل في ورش عمرات وصيانة الجرارات "إيرماس" الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية لمتابعة إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها فى التشغيل، وكان في استقباله المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس مصطفى رشاد رئيس الشركة.



وأشار عرفات إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد التام من سلامته الفنية، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتوفير قطع الغيار المطلوبة بشكل فوري وعاجل ومستمر.



وأضاف عرفات أنه في خلال الـ45 يوماً الأخيرة تمت إعادة تأهيل 16 جراراً بواقع 6 جرارات GE و5 هنشل ألماني و5 جرارات EMD.





