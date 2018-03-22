تأجيل دعوى رخصة الخط الخامس للإسكندرية لأسمنت بورتلاند

جنوب الوادى للأسمنت



رجب عزالدين



أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عن تأجيل الدعوى المرفوعة ضدها بخصوص رخصة الخط لجلسة الأربعاء 18 فبراير المقبل.



وكان من المقرر نظر الجلسة أمس الأربعاء الموافق 21 مارس وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للشهر القادم.



وتتعلق القضية بدعوى مقامة محمد صلاح محمد مسعود، يطالب فيها بإلغاء ترخيص تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لإصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة، لجلسة 31 أغسطس المقبل.



واختصمت الدعوى كلا من محافظ الاسكندرية، ورئيس حى العجمى، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير البيئة بصفتهم.



وسجلت الشركة صافتى خسارة قدرها 513.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقارنة بصافى خسائر قدرها 51.26 مليون جنيه في 2016.

