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طاقة
4 شركات محلية تقتنص مشروعات كهرباء بقيمة مليار جنيه
الخميس 22 مارس 2018 01:01 م
محطة كهرباء
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محطة كهرباء
■ 6 أشهر مدة التنفيذ بهدف تطوير شبكات 6 قطاعات بالوجه القبلى
عمر سالم
اقتنصت 4 شركات محلية، 6 مناقصات توريد مهمات كهربائية، طرحتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، خلال يناير الماضى، بحجم أعمال إجمالى نحو مليار جنيه.
وكشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ «المـال»، أن الشركات هي كهروميكا، والسويدي إليكتريك، والجيزة للكابلات، والمقاولون العرب.
وأشار إلى أن المناقصات تتضمن مشروعات تطوير وتوسعة شبكات 6 قطاعات بمحافظات الصعيد، تضم شمال وجنوب سوهاج، وشمال وجنوب قنا، وقطاعى الأقصر وأسوان.
وأضاف أنه تم فتح المظاريف المالية والفنية خلال 20 - 26 فبراير الماضى، مشيرا إلى أن سعر كراسة الشروط الواحدة بلغ 64 ألف جنيه، وتضمنت تأمين إبتدائى بقيمة %2 من قيمة العطاء.
قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن مدة التنفيذ نحو 6 أشهر، ومن المقرر توقيع العقود أوائل أبريل المقبل.
وأشار إلى أن المشروعات تهدف بالأساس إلى تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، وإنشاء مغذيات جديدة بإجمالي 1740 كيلو مترا، فضلاً عن تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض، عبر إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة، بطول 874 .14 كيلو متر، وإنشاء 21 موزع جهد متوسط لاستيعاب تطور الأحمال.
وتغطى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة المصرية لكهرباء مصر، محافظات: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، ويصل إجمالى عدد مشتركيها 3 ملايين مواطن، وهى مسئولة عن كهرباء السد العالى، ومشروعات تعريفة شراء الطاقة.
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