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اقتصاد وأسواق
حديد عز تثبت الطن عند 12790جنيها
الخميس 22 مارس 2018 12:45 م
حديد عز
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حديد عز
عمر سالم:
أعلنت شركة حديد عز، عن ثبات أسعارها بداية من بعد غد، السبت .
وقال عبدالرازق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أخطرتهم بأن الأسعار بداية من بعد غد السبت، ستكون 12790 جنيها للطن، تسليم أرض مصنع، وهو السعر نفسه، منتصف الشهر الحالى.
وأضاف لـ "المال" أن سعر الطن للمستهلك يصل لنحو 13 ألف جنيه، موضحا أن أعلى سعر لشركات الحديد، هو بشاي للصلب، والذي سجل 12996 جنيه تسليم مصنع.
حديد عز
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