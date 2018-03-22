وزير الاتصالات يبحث إنشاء مركز تميز لدعم الشركات الصاعدة

ياسر القاضى مؤتمر

المال - خاص



التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، فابيو فونتانا، نائب رئيس شركة "اتش بي انتربرايز hpe" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط العاملة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة في البنية التحتية وتأمين الشبكات.



وتناول اللقاء بحث تفعيل مشروعات العمل والتعاون مع الشركة العالمية للإسراع في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية، بحضور المهندس خالد حلمي، مدير عام "اتش بي إي مصر".



وشهد اللقاء مناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الشركة العالمية وفقًا لنموذج عمل واضح، وتم بحث إنشاء مركز تميز لتحفيز ودعم الشركات الصاعدة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير الخبرات والفرص لتقديم ابتكاراتها لمجتمع الأعمال.



واستعرض الوزير خلال اللقاء فرص الاستثمار والأعمال المتاحة في مصر، وأهم المشروعات التي يتم تنفيذها من أجل تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتوطين التكنولوجيا من خلال نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر، ودعم صناعة الإلكترونيات.



وأكد القاضي أنه يتم العمل من أجل تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في صناعة مراكز البيانات العملاقة، والاستفادة من الفرص المتميزة التي تقدمها مصر في هذا المجال، خاصة في ظل العديد من المزايا التنافسية التي تتميز بها مصر ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية من خلالها، مشيرا إلى دعم الدولة لنمو صناعة البيانات الضخمة من خلال تقديم تسهيلات وحوافز لإقامتها وإتاحة برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة في مجال تحليل البيانات.



واستعرضت الشركة خلال اللقاء خبراتها في مجال تقديم الحلول الذكية لدعم مبادرات تطوير التعلم الذكي وبرامج تحديث خدمات الرعاية صحية وتوفير نظم إدارة المدن الذكية وإنشاء وإدارة مراكز البيانات العملاقة، بالإضافة إلى برامجها المختلفة لدعم وتمكين الشركات الناشئة.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ فابيو فونتانا مهام منصب المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط بدءًا من أبريل المقبل، وتعد هذه الزيارة هي الأولى له لدول المنطقة.