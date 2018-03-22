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اقتصاد وأسواق
التموين: لا تراجع عن آلية سداد تأمين السلع الجديدة
الخميس 22 مارس 2018 12:33 م
ممدوح رمضان المتحدث باسم التموين
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ممدوح رمضان المتحدث باسم التموين
محمد مجدي
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن الوزارة لن تتراجع عن قرارها بتحديد عدد مرات تسديد قيمة السلع التموينية، التى يحصل عليها البقالون ومنافذ جمعيتى، بواقع 8 مرات خلال الشهر، وتسمّى «استعاضة»، بدلًا من 4 فى السابق.
كان اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ونائب دائرة زفتى بالغربية، قد تقدَّم بطلب إحاطة للبرلمان، نيابة عن بقالى تموين زفتى، بشأن العودة لنظام العمل القديم وتقليص عدد مرات دفع قيمة السلع التموينية «الاستعاضات» من 8 إلى 4 دفعات، بواقع %25 من إجمالى قيمة السلع فى كل مرة «دفعة».
وبحسب مصادر حكومية قام البقالون بتقديم الدفعة الأولى من قيمة السلع بواقع %25 لصالح هيئة السلع التموينية، طبقًا لما كان متفقًا عليه، ثم تفاجئوا بقرار «التموين»المتضمن زيادة عدد دفعات تسديد قيمة السلع، على أن يطبق بداية من الشهر المقبل.
ويرفض البقالون العمل بنظام الـ8 دفعات؛ لكونه يلزمهم بالتسديد بشكل سريع وفورى بمجرد تسلم السلع، بصرف النظر عن تصريفها من عدمه، على عكس نظام الـ4 دفعات الذى كان يمهلهم فترة أطول بين كل دفعة وأخرى لحين تصريف السلع وجمع سيولة تمكِّنهم من السداد.
يُشار إلى أن وزارة التموين أصدرت، فى نوفمبر الماضى، قرارًا بشأن دفع بقال التموين قيمة السلع التى يحصل عليها كتأمين على 4 دفعات، بواقع %25 لكل دفعة على مدار الشهر، وتم تعديل القرار فى ديسمبر، ليتم دفع قيمة السلع على 8 مرات «استعاضات»، بدلًا من 4.
وأوضحت المذكرة التى تقدم بها الجوهرى أن هذا القرار المفاجئ وغير المدروس سيتسبب فى أزمة حقيقية وضرر كبير، ليس على بقالى السلع فقط، بل سيضر المستهلك أيضًا، ويؤدى إلى تناقص حاد بالسلع التموينية.
فى هذا الشأن أكد متحدث وزارة التموين أنه لن يتم العدول عن قرار إلزام البقالين بدفع إجمالى قيمة السلع المراد الحصول عليها، والتى تُصرف على البطاقات التموينية، موضحًا أنه تم مد مهلة الدفع لمن تأخر أكثر من مرة.
وقال رمضان إن هناك 1200 بقال تموينى على مستوى الجمهورية لم يتلزموا بدفع الاستعاضات الخاصة بقرار السلع التموينية «قيمة السلع التموينية»، مما أوقعهم تحت بند دفع كامل القيمة، بداية من يناير الماضى.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت، الاثنين الماضى، كتابًا دوريًّا تم توزيعه على مديريات التموين بالمحافظات، بشأن منظومة السلع التموينية الخاصة ببقالين التموين، والذى أكدت فيه صرف السلع بالبطاقات الورقية مثل البطاقات الذكية، ما دامت معتمدة من مكتب التموين، إضافة إلى أنه يتم عمل المحاسبات الشهرية لبقال التموين نهاية كل شهر من خلال مكتب التموين وفرع الجملة.
وأكدت الوزارة إمكانية حصولهم على السلع التموينية 8 مرات شهريًّا من فروع الجملة، بقيمة لا تتجاوز 4 أضعاف مبلغ التأمين المسدد أو المبالغ المسددة نقدًا بفروع الجملة، كما أنه فى حال رغبة البقال التموينى زيادة مسحوباته من فرع الجملة عن قيمة التأمين المدفوع أو النقدى المسدد فى فروع الجملة، يتم السداد نقدًا فى فرع الجملة بقيمة السلع المطلوب زيادتها.
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