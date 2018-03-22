منتجون يحددون 7 مطالب عاجلة لدعم القطاع الصناعي

ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻟﻂ

نسمة بيومي - أحمد اللاهوني





حدّد عدد من المستثمرين والمنتجين 7 مطالب مهمة ومُلحّة، على الحكومة سرعة الاستجابة لتنفيذها؛ لكونها تشكل فارقًا ضروريًّا مع القطاع الصناعى، العام الحالى.



وتمثل أبرز تلك المطالب فى خفض أسعار الغاز الطببيعى لما بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ووقف تصدير الجلود الخام لمدة عام، وعدم فرض رسم إغراق على الصاج المستورد لصالح الصناعات الهندسية، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، وزيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات.



قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصادًا فى العالم بحلول 2030، من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة.



وأضاف قابيل، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية العام الماضى، أن الوزارة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى %8، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى ليصل إلى %21 بحلول 2020.



وبلغت قيمة الإنتاج الصناعى «بدون البترول الخام» 135.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى «الفترة من أبريل– يونيو 2017»، مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة %6.1، واستحوذ نشاط صناعة المنتجات الغذائية على %24.6 من إجمالى الإنتاج الصناعى فى الربع الثانى من 2017.



فى البداية شدد شريف عفيفى، رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات، على أهمية استجابة الحكومة لمطالب خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك إلى ما بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات حاليًّا.



ووصف ذلك الإجراء بالمطلب بالعاجل الذى يجب تنفيذه من أجل إنقاذ نحو 33 مصنعًا للسيراميك تعمل بالسوق المحلية، باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه.



ويعمل بالقطاع 240 ألف عامل، من بينهم 80 ألفًا عمالة مباشرة، و160 ألفًا غير مباشرة.



وأكد أنه منذ زيادة أسعار الغاز عام 2014 ارتفعت التكلفة الإنتاجية بشكل ملحوظ نتج عنها زيادة الأسعار النهائية للمنتج المحلى، والتى أفقدت السيراميك المصرى القدرة على المنافسة محليًّا وخارجيًّا، فضلًا عن ضياع عدة أسواق بسبب المنافسة الشرسة من منتجات دول أخرى مثل الهند وتركيا.



وكشف أن مصانع السيراميك تعمل بنحو %60 من طاقتها الإنتاجية خلال الوقت الحالى، بإجمالى إنتاج 240 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن خفض الغاز سيرفع الإنتاج سنويًّا إلى 400 مليون متر، وهو ما يوفر للدولة مزيدًا من العائد الناتج عن تحصيل ضريبة قيمة مضافة على الكميات المنتجة.



وتضاعفت أسعار السيراميك منذ تحرير سعر الصرف ليصل متوسط سعر المتر إلى 50 جنيهًا.



فى السياق نفسه طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الحكومة بتنفيذ 3 قرارات مهمة للنهوض بالقطاع خلال 2018.



ولخص حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، القرارات الثلاثة فى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الروسى والصينى والبلجيكى.



كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعًا، فبراير الماضى؛ لمناقشة قرار وزير الصناعة طارق قابيل باحتمالية فرض رسوم إغراق على واردات الصاج “المجلفن والمسحوب على البارد”، والمستورد من الصين وروسيا وبلجيكا.



وانتهى الاجتماع الى إعداد مذكرة رسمية لرفعها لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للمطالبة بإيفاء الغرفة بنتائج التحقيقات الجارية حول إغراق السوق المصرية بالصاج المسحوب على البارد.



وحذر مبروك من الاتجاه إلى فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج المسحوب على البارد؛ لعدم حدوث زيادات سعرية للأجهزة المنزلية والكهربائية.



وقال إن الصاج المسحوب على البارد يمثل %70 من تكلفة الإنتاج بالقطاع، بينما يمثل الصاج المجلفن ما يتراوح بين 25 و%30 من التكلفة، وفرض رسوم إغراق عليه يؤثر على تنافسية المنتج النهائى بالأسواق الخارجية.



المطلب الثانى- وفقًا لـ”مبروك”- هو توضيح عملية فصل البند الجمركى لمكونات الإنتاج المستوردة عن المنتج التام، بحيث يتم تطبيق رسوم جمركية على المكون بأقل من المنتج التام.



فيما تمثل المطلب الأخير فى ضرورة رفع ميزانية صندوق دعم الصادرات من 2.3 مليار جنيه إلى 5 مليارات على الأقل؛ لصرف مستحقات الشركات المتأخرة، ودعم الصناعة المحلية للمنافسة بالخارج.



وقال يحيى زلط، رئيس شركة الجلود المتطورة، وعضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الجلدية بحاجة ماسة قرار يقضى بوقف تصدير الجلد بكل أنواعه لمدة عام؛ لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الجِلد الطبيعى المصرى المتميز بجودة عالية، ما يدعم تعميق الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطاع.



وأشار إلى أن غالبية المصانع المحلية تعتمد على الجلود الصناعية المستوردة، مؤكدًا أن بعض العاملين بقطاع دباغة الجلود يتحايلون على قرار تصدير وقف تصدير الجلد الطبيعى “الويت بلو” الخام بعدد من الألاعيب التى لا تفطن لها الحكومة.



ومن المعروف أن وزير التجارة أصدر قبل أأعوام بمنع تصدير الجلود الخام الطبيعية “الويت بلو” ، والسماح بتصدير الجلود المشطبة والنهائية.



وأكد محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الحكومة بدأت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ حزمة إجراءات وقرارات إصلاحية بالقطاع، لكن يلزمها سرعة استكمال تحقيق المستهدفات المرجوّة منها.



وقال: “الحكومة تستهدف رفع معدلات إنتاج وصادرات قطاع الصناعات الغذائية، ولتحقيق ذلك لا بد من التركيز على 3 مطالب رئيسية.



وأضاف أن المطلب الأول تحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى، ولا سيما أنه يمثل صلب الصناعات الغذائية والمصدر الأول للخامات اللازمة للتصنيع، قائلًا: “ننتظر استكمال الحكومة لبرنامجها فى تطوير ورفع معدلات الإنتاج الزراعى، بما يكفى للاستغناء عن الاستيراد من الخارج.



وتابع: العاملون بقطاع الصناعات الغذائية يستوردون خامات وسيطة بكميات ضخمة سنويًّا وتطوير الإنتاج الزراعى سيسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، ما يوفر عملة صعبة ويشجع الإنتاج المحلى.



ووفقًا لشكرى فإن المطلب الثانى يضم سرعة استكمال منظومة توفير الأراضى الصناعية جاهزة المرافق والتراخيص؛ لتوفير الوقت والجهد والإجراءات على المستثمرين وتحفيزهم على الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات ترفع الإنتاج الإجمالى للقطاع وتحسِّن من جودة منتجاته.



وأخيرًا أكد شكرى أن سرعة استكمال إجراءات تطوير التجارة الداخلية ضرورة حتمية، الفترة المقبلة؛ لتحقيق المستهدفات المرجوّة فيما يخص تطوير قطاع الصناعات الغذائية.



وبحسب أشرف الجزايرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بلغ حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه خلال عام 2017، متوقعًا أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح بين 8 و%10 خلال العام الحالى.

