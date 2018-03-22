المصيلحي يستعرض نتائج أعمال القابضة للصناعات الغذائية

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي



استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2017.



وقدم الدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشفًا عن تحقيق القابضة ربح 310 ملايين جنيه، مقابل 294 مليون جنيه خلال عام 2015-2016، بزيادة قدرها 16 مليون جنيه بنسبة 5 %.



وحققت الشركات التابعة صافي ربح 882 مليون جنيه، خلال عام 2016 - 2017، مقابل 356 مليون جنيه عام 2015-2016، بزيادة قدرها 526 مليون جنيه بنسبة 148%.



وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات خلال 2016-2017، مبلغ 15 مليار جنيه، بينما بلغ النشاط الجاري 46.3 مليار جنيه عام 2016-2017، لعدد 22 شركة تابعة خاضعة للقانون 203، مقابل 34.9 مليار جنيه خلال 2015-2016، بزيادة قدرها 11.4 مليار جنيه بنسبة 33 %.



وبالنسبة لحقوق الملكيات بالشركات التابعة، بلغت 4 مليارات جنيه عام 2016-2017، مقابل 4 مليارات جنيه في 2015-2016.



وبلغ عائد حقوق الملكية سنة 2016-2017 نحو 28.8% مقابل 11.9% عام 2015-2016، وتغطي حقوق الملكية 64.5% من إجمالي الاستثمار سنة 2016-2017 مقابل 62% عام 2015-2016، وبلغ إجمالي الاستثمار في الشركات التابعة 6.3 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 6.3 مليار جنيه عام 2015-2016، وبلغ عائد إجمالي الاستثمار للشركات التابعة 24% مقابل 10.8%.



و بلغ إجمالي الإنتاج بالأسعار الجارية بالشركات التابعة 49 مليار جنيه، مقابل 34.5 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 14.5 مليار جنيه بنسبة 42%، وأرجع تقرير الجمعية العامة أسباب الزيادة في قيمة الإنتاج إلى ارتفاع سعر الصرف.



وبلغ إجمالي المبيعات بالشركات التابعة 46.2 مليار جنيه، مقابل 34.7 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه بنسبة 33%، فيما بلغت جملة المبيعات المحلية 45.1 مليار جنيه، مقابل 34.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.8 مليار جنيه بنسبة 32%.



وأشار التقرير إلى أن جملة الصادرات للشركات التابعة بلغت 1.068 مليار جنيه، مقابل 412 مليون جنيه، بزيادة قدرها 651 مليون جنيه بنسبة 159%، وتتمثل الصادرات في المولاس التي بلغت صادراته 223 مليون جنيه، والكحول 36 مليون جنيه والسكر البني، الذي بلغت صادراته 636 مليون جنيه، وعلف البنجر الذي بلغت صادراته 60 مليون جنيه، والمنظفات التي بلغت صادراتها 35 مليون جنيه، والمعلبات من مربات وعصائر 75 مليون جنيه.