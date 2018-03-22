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اقتصاد وأسواق
الحكومة تعدّ قانونًا لتنظيم زراعة الأورجانيك
الخميس 22 مارس 2018 12:13 م
الزراعة
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الزراعة
■ نائب وزير الزراعة: يشمل المواصفات الواجب توافرها ومنها طرق التسميد
الصاوى أحمد
بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إعداد قانون لتنظيم الزراعة العضوية «الأورجانيك»، بهدف زيادة صادراتها للخارج.
قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات والمتابعة، إن القانون المنتظر يتضمن أهم الاشتراطات والمواصفات التى تميز هذه النوعية من الزراعة، والخطوات والإجراءات الواجب توافرها للحصول على صفة «المزرعة الأورجانيك».
ومن أبرز تلك الاشتراطات، وفقا للحداد، استخدام المزرعة طرقًا حديثة وآمنة فى التسميد والمكافحة عبر وسائل صديقة للبيئة تشمل السماد العضوى وطرق المكافحة الحيوية.
وأكد «الحداد» أنه فور الانتهاء من صياغة القانون ستتم مراجعته من قطاع الشئون القانونية بالوزارة واعتماده، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء والبرلمان، متوقعا مناقشته وصدوره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وانتشر فى الآونة الأخيرة استخدام طرق الزراعة العضوية التى تسهم فى زيادة الإنتاجية فى الفدان بنسبة تتراوح بين «30 50-»%، وتشهد نموا فى الطلب على الاستيراد مقارنة بالأصناف الأخرى غير العضوية.
وأكد عادل الغندور، رئيس شركة “فنتك” الزراعية أن المستقبل للزراعات العضوية والصديقة للبيئة، لاسيما مع ارتفاع العائد منها بسبب الطلب الملحوظ عليها فى الأسواق العالمية.
وطالب الغندور وزارة الزراعة بسرعة ضبط منظومة الزراعة العضوية وتحديد أطر واضحة لتقنينها عبر سرعة إصدار وتفعيل القانون الجارى إعداده، خاصة أن هناك العديد من الشركات أو المزارع التى تصف منتجاتها بـ”الأورجانيك” لمجرد زيادة سعرها دون تطبيقها الاشتراطات الفعلية لتلك الزراعة.
ووفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، تتراوح المساحة المزورعة بالمحاصيل العضوية فى مصر بين «350 - 400» ألف فدان.
وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة الزراعة مؤخرا تنفيذ خطة جديدة لنشر المكافحة الحيوية لبعض المحاصيل، عبر توفير منصات للمكافحة الطبيعية للآفات الزراعية التى تهاجم منتجات مثل الطماطم والفلفل والبقوليات مثل الفاصوليا والبسلة.
وزارة الزراعة
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