هيئة سلامة الغذاء: زيارات عشوائية لموردي أغذية المدارس

عدد القواعد الملزمة للغذاء لا يتعدى 50





سمر السيد:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه ابتداء من اليوم ستكون هناك زيارات عشوائية للأماكن المعتمدة لدى الهيئة التى تورد أغذية المدارس لمراجعة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس، تحت عنوان "هل الأسواق جاهزة لقانون سلامة الغذاء؟"، أن عدد القواعد الملزمة للغذاء فى مصر تصدرها الهيئة ولا يتعدى 50 قاعدة منها 25 إلى 27 قاعدة رأسية لللحوم والألبان والأغذية الخاصة ومنتجاتهما، مشيراً إلى أن هناك 23 قاعدة أفقية منها مواصفات المصانع بصفة عامة.

وذكر أنه قبل إنشاء هيئة المواصفات والجودة فى عام 1957 لم تكن مواصفات الغذاء إلزامية، غير أنه فى التسعينيات أصبحت بعض من تلك المواصفات إلزامى.

وذكر أن مواصفات الغذاء فى كل دول العالم بصفة عامة غير إلزامية.

وأضاف أنه بصدور أى قاعدة إلزامية لمنتج معين تلغى أى مواصفات قائمة عليه، ومن المقرر نشرها فى الوقائع الرسمية وتكون بمثابة الدستور بين الدولة والمواطن.

وأشار إلى أن هناك مفتشا مدربا للحصول على عينات من الغذاء من المصانع كما أن الهيئة متعاقدة مع عدد من المعامل لفحص تلك العينات بها، مشيراً إلى أنه تم تم إجراء تقييم لتلك المعامل ويتضمن التعاقد معها أ إرسال عينات معروفة نتيجتها بصورة مسبقة للتأكد من صحة عملها، مشيراً إلى أن الهيئة تعطى فرصة للمصنع إمكانية إرسال العينات لأكثر من معمل للتأكد من نتيجتها.

ونظمت لجنة الصناعات الغذائية والمشروبات بمجلس الأعمال المصري الكندي ندوة أمس للتعرف على مستجدات الهيئة القومية لسلامة الغذاء الوليدة منذ عام 2017 والمهام العديدة المنوطة بها وعرض رؤيتها فيما يتعلق بالقواعد الملزمة لسلامة الغذاء وكيفية التحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء.