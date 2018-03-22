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سيـــاســة
هالة السعيد: المرأة هي ركيزة الاستقرار السياسي للدولة
الخميس 22 مارس 2018 04:41 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى
المال خاص
حضرت اليوم د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعالية يوم المرأة المصرية، وهي احتفالًا بالامهات المثاليات من مختلف محافظات الجمهورية لتكريمهم في يوم عيدهم، وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والسيدة حرمه، وعدد من كبار قيادات الدولة.
وخلال كلمتها التي ألقتها، ركزت وزيرة التخطيط علي دور المرأة المصرية في التاريخ المصري في مختلف العصور، مشيرة إلى أول شهيدة مصرية برصاص قوات الاحتلال، الشهيدة حميدة خليل، مضيفة أن المرأة هي حجر الزاوية وركيزة الاستقرار السياسي للدولة، وهي السكن لأسرتها الصغيرة وصمام الأمان لاستقامة طبعها.
وأضافت د.هالة السعيد أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الايجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة يدا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، قائلة "لقد شهدت السنوات الماضية تحولا كبيرا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي جميع مستويات صنع القرار".
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