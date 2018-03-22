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سيـــاســة
النواب: سنراعي مطالب أوبر وكريم قبل إقرار قانون تنظيم شركات النقل
الخميس 22 مارس 2018 04:11 ص
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
ياسمين فواز
تعتزم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل شركات النقل مثل أوبر وكريم المرسل من الحكومة بمجرد وصوله إلى البرلمان .
وقال أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أحالت مشروع قانون تنظيم عمل شركات النقل مثل أوبر وكريم إلى البرلمان للعمل على وضع قواعد تنظيمية لعملها فى مصر، موضحا أن قرار وقف الشركتين يعتبر مؤقتا .
وأوضح أن حكم القضاء بوقف عمل تلك الشركات لم يصل حتى اليوم إلى المجلس وسوف يتم تطبيقه بعد وصوله، موضحا أن الحكومة تضع فى اعتبارها وجود العديد من العاملين فى هذا المجال وسوف تعمل على سرعة إعادة عملهم بعد إقرار القانون .
وكشف النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن أن مشروع قانون الحكومة سيتم مناقشته ومراعاة كافة المطالب التي سبق وتقدمت بها تم إعداده بالتنسيق مع المجلس و ممثلي شركات النقل باستخدام التكنولوجيا خلال اجتماع سابق عقده المجلس منذ شهرين حضره ممثلي شركات النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا ورئيس ائتلاف دعم مصر ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان استعرض خلالها مطالب الشركات العاملة في القطاع ومنها اوبر وكريم لمراعتها داخل مشروع القانون الذي يقنن أوضاعها داخل السوق ويجعلها تعمل داخل مظلة الدولة.
وأشار عبد الواحد الي أن اللجنة تسعي الي إصدار قانون النقل الجماعي والذي يحمل فى طياته الركاب والبضائع والتوكتوك والشركات النقل باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم"،لافتا الي أن أمانة اللجنة تقوم حاليا بتجميع القوانين المطبقة عالميا فى هذا الشأن ، لعمل مقارنة بينهما وأخذ ما يتناسب المجتمع المصري لادراجه ضمن التشريع الجديد.
ونوه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الي أن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من مشروع القانون في اسرع وقت ممكن ،مشددا علي أن حال إنتهاء القانون واقراره سيكون بمثابة هدية حقيقية من البرلمان إلى الشعب.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما امس الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف السماح لنشاط شركتي اوبر وكريم داخل السوق المصرى.
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