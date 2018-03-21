برلماني ينظم مسيرة بالسيارات ضمن حملة انزل شارك

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



نظم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، مسيرة بالسيارات تطوف محافظة مطروح، ضمن "حملة انزل- شارك" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، ولحشد أهالي مطروح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وأكد العميري في بيان له اليوم، أن أهالي مطروح سيردون الجميل للرئيس السيسي، ويحشتدون بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة أيام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي افتتح العديد من المشروعات لأهالي مطروح.



وأضاف "نائب مطروح" إلى أن حملة، "انزل- شارك"ستظل مستمرة لتوعية أهالي مطروح، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفُا " نتوقع أن تكون أيام 26 و27و28 هي عيد بالنسبة لكل المصريين ولآهالي مطروح بشكل خاص.