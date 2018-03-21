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سيـــاســة
الرئيس يبحث مع المستشارة الألمانية مستجدات الأوضاع الإقليمية
الأربعاء 21 مارس 2018 08:44 م
السيسي ميركل
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السيسي ميركل
المال- خاص
أجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وصرح السفير، بسام راضي أن السيد الرئيس وجه خلال الاتصال التهنئة للمستشارة الألمانية بمناسبة فوزها بولاية رابعة، معرباً عن تمنيات سيادته لها بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وبالخير ودوام الازدهار للشعب الألماني الصديق.
كما أعرب الرئيس خلال الاتصال عن تطلع مصر لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها في جميع مجالات التعاون المشترك.
ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية تقديرها لتهنئة السيد الرئيس، مؤكدة حرص ألمانيا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف السفير، بسام راضي أن الاتصال تناول عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما تطرق الاتصال إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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