صابرين النجيلي تحيي عيد الأم بنادي الشمس

صابرين النجيلي

أحمد حمدي



أقام نادى الشمس تحت رعاية مجلس الإدارة بقيادة الإعلامي أسامة أبوزيد احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم تم فيها تكريم الأمهات المثاليات وأحيى الحفل نجمة ذا فويس صابرين النجيلى والمنشد مصطفى أبورواش.



كما ألقى الداعية الإسلامى د. عصام الروبي كلمة أظهر فيها مكانة الأم في الإسلام.



حضر الحفل من مجلس الإدارة حاتم الناقة نائب رئيس النادى، ومحسن عبدالقادر أمين الصندوق، ودعاء بركات، وأسامة صلاح، ومحمد سعيد، وكريم مسعود أعضاء مجلس الإدارة.