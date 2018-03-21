مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة الإمارات وهبوط الدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبو ظبى بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة و كازابلانكا المغربية.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر سوق مال أبوظبى العام قفز بجوالى 0.9 % ليسجل 4567 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الدار العقارية 2.8 % وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8 % ليزداد إلى حوالى 3207 نقطة بفضل سعر سهم شركة إعمار العقارية الذى كسب حوالى 2.2 %.



وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليرتفع إلى حوالى 7762 نقطة وارتفع سعر سهم بنك الراجحي 1 % وزاد سعر سهم البنك الأهلي التجاري 0.9 % وسعر سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.6 % وسعر سهم جرير للتسويق 3.2 % .



وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى 0.3 % ليتقدم إلى أكثر من 4796 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 17147 نقطة ولكن سعر سهم شركة سوديك قفز بحوالى 10 % بينما زاد مؤشر بورصة تونس بحوالى 0.3 % ليصل إلى حوالى 7002 نقطة.



وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.2 % ليرتد إلى حوالى 8873 نقطة بسبب هبوط سعرسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 6 % وكذلك مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بحوالى 0.9 % لينزل إلى حوالى 13020 نقطة.



وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.3 % لكل منهما ليستقرا عند 6687 نقطة و 1336 نقطة على الترتيب.

