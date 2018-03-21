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اقتصاد وأسواق
مسؤول يوناني: حجم التبادل التجارى مع مصر1.5 مليار يورو
الأربعاء 21 مارس 2018 08:23 م
مصر واليونان
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مصر واليونان
سمر السيد
قال أثاناسيوس ماكراندرو، وزير مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة اليونانية بالقاهرة، إن معدلات التجارة الثنائية بين البلدين تقلبت على مدار السنوات الماضية لتسجل أعلى مستوى لها فى عام 2015 ، مشيراً إلى أن حجمها الحالى يبلغ نحو 1.5 مليار يورو.
وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى السياحة والقطاع العقارى فى اليونان وبرنامج الفيزا اليوناني"، أن أبرز صادرات اليونان لمصر تتمثل فى المنتجات البترولية والأقطان التى ليست كجودة نظيرتها المصرية وتدخل فى بعض الصناعات علاوة على الفواكهة الطازجة والسجائر والورق ؛ بينما تستورد من مصر المنتجات البترولية و المعادن والكيماويات والأسمدة.
وقال أن الوضع السياسى بمصر ممتاز وهناك تحسن فى مناخ الأعمال ، مضيفاً أن هناك علاقات تجارية بارزة بين البلدين
وتوقع أن تشهد تلك العلاقات تحسن أفضل فى المستقبل.
وفى سياق آخر ، قدر حجم الاستثمارات اليونانية بمصر بنحو 1.3 مليار يوروفى مجالات الورق والأسمنت والأغذية والتصنيع والألمونيوم وأنظمة الرى واستكشافات البترول والغاز.
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