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اتصالات وتكنولوجيا
الحكومة ترسل مشروع تقنين سيارات مثل أوبر وكريم للنواب
الأربعاء 21 مارس 2018 08:14 م
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المال - خاص
أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، وفق بيان
وتنشط في مصر شركتان في هذا المجال هما أوبرا وكريم،
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بقبول نظر الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الابيض بشأن وقف نشاط الشركتين فى مصر
وأوضح بيان مجلس الوزراء الصادر مساء اليوم أنه
بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب
وأشار إلى أن أمر الإحالة جاء بعد إستيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون،
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته
وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتاء ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
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