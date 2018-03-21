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اتصالات وتكنولوجيا
مجلس الدولة يرسل مشروع تقنين سيارات مثل أوبر وكريم للوزراء
الأربعاء 21 مارس 2018 07:41 م
uber أوبر مصر
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uber أوبر مصر
المال – خاص
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".
وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتاء ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بقبول نظر الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الابيض بشأن وقف نشاط الشركتين فى مصر
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