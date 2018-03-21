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رياضة
رونالدينيو يقتحم عالم السياسة.. وينضم للحزب الجمهوري
الأربعاء 21 مارس 2018 07:13 م
رونالدينيو
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رونالدينيو
علي المصري
انضم نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو جاوتشو إلى صفوف الحزب الجمهوري البرازيلي الذي يعد الذراع السياسية للكنيسة العالمية الإنجيلية.
وبذلك يكون بطل العالم 2002 وافضل لاعب في العالم لعام 2005، قد انطلق بعد اعتزاله اللعبة في يناير الماضي وبعمر السابعة والثلاثين، في عالم السياسة، وقد يكون مرشحا في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أكتوبر.
وقال رونالدينيو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن والثلاثون، في بيان نشره حزبه يوم الثلاثاء: "أنا سعيد للمشاركة في مشروع يسعى إلى تحقيق الأفضل لبلدنا ويجلب الحداثة، السعادة والصحة لجميع السكان".
وأشار الحزب الذي يضم في صفوفه عمدة ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيلا، أن صانع الألعاب السابق التزم بالمساهمة في مشاريع الحزب ومقترحاته على المستويين المحلي والفيدرالي، وذكر مصدر في الحزب: "في الوقت الراهن، لم يتقرر بعد ماذا كان سيترشح إلى الانتخابات".
وبعدما استهل مسيرته في بورتو أليجري مسقط رأسه، أصبح رونالدينيو نجما في باريس سان جيرمان الفرنسي، 2001-2003، ثم برشلونة الإسباني، 2003-2008، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2006.
كما دافع الساحر البرازيلي عن ألوان ميلان الإيطالي، 2008-2011، قبل العودة إلى البرازيل مع فلامنجو، 2011-2012، وأتلتيكو مينيرو، 2012-2014، حيث أحرز كأس ليبرتادوريس 2013.
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