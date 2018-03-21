إشادة برلمانية بتوقيت عرض برنامج شعب ورئيس

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



أشاد نواب بالبرلمان بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت، والذي حمل عنوان "شعب ورئيس"، مؤكدين أن الحوار حمل العديد من الرسائل المهمة، وأظهر الحقائق الغائبة عن الشعب المصرى.



من جانبه، قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بالقليوبية، إن حديث الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت، شعب ورئيس، حمل العديد من الرسائل المهمة، وتحدث عن كل القضايا التي تشغل المصريين بكل صدق وأمانة، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس تعكس أنه لا يعرف سوى العمل ولا يبتغى من وجوده فى هذا المنصب إلا رضا الله.



وأضاف الكمار أن السيسى وجه رسائل صادقة ستصل إلى قلب الشعب المصرى بكل فئاته ، حيث وجه رسائل للمرأة والشباب والرجال ، وأصحاب المعاشات فلم يستثنى أى فئة ليؤكد لجموع المصريين أن كل مشكلاتهم فى ذهنه وللرد بصراحة على كل ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات.



وأضاف الكمار أن الرئيس السيسي يعلم جيدا أن الإجراءات التي اتخذها صعبة، ولكنها كانت في مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن الرئيس قال فيه حوراه أن الإجراءات التي نتخذها صعبة لكنها لا تكسر ظهر المواطن، موضحا أن هذه الاجرءات سنجني ثمارها قريبا.



وأوضح الكمار أن أهم القضايا التي تناولها السيسي في حواره هو الإرهاب في سيناء، وأنه تم الانتهاء من 80% منه، وتأكيده على أن المعركة ليست معركة جيش وشرطة فقط، ولكنها معركة تنمية في سيناء، وهو الأمر الذي اتخذ فيه الكثير من الخطوات بالفعل، لتعويض أهالي سيناء عن أهوال ما رأوه من الإرهاب.



واستطرد أن الرئيس عندما استمع لشكاوى المصريين، بعث لهم عدة رسائل أهمها التأكيد على أن الحرية مكفولة للجميع، طالما أنه ليس هناك أفعال تضر بمصر، وتأكيده على الاهتمام بالشباب وأنهم سيجنون ما نقوم به حاليا، وأيضا اهتمامه بمحدوي الدخل حيث أوضح أن هناك 2 مليون تحت مظلة التضامن الاجتماعي، وبناء 800 ألف وحدة إسكان اجتماعي.



وأضاف أن الرئيس السيسي أعلن عن مشروع التعليم حيث أكد أنه سيطلق برنامج لإصلاح التعليم في مصر العام القادم، ليستمر لمدة 14 عام حتى نجني ثمارها وأن يكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع.



وأكد الكمار أن الرئيس السيسي يقدر جيدا دور الشعب المصري وقوته، لافتا إلى أن الرئيس تحدث عن ثورة 30 يونيو، وسوء تقدير الإخوان في ذلك الوقت ورفضهم اللجوء للشعب المصري بانتخابات رئاسية مبكرة، وأيضا عن 3 يوليو والتفويض، الذي كان هدفه إرسال رسالة للعالم كله أن هذه هي رغبة الشعب المصري، وتأكيده على أن الأمر أولا وأخيرا بيد الشعب المصري.



وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن كل من تابع حوار الرئيس السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت، "شعب ورئيس" شعر بأنه حوار تلقائى صادق تحدث فيه السيسى لشعبه من قلبه وبكل صدق وتواضع لم نشهده من قبل.



واعتبر عبدالعزيز أن هذا هو التوقيت المناسب لحوار الرئيس السيسى فى نهاية مدته الثانية وقبل الانطلاق للمرحلة الجديدة فى بناء مصر، حيث أظهر السيسى للشعب المصرى العديد من الحقائق التى كانت ربما غائبة عن البعض، وتطرق للعديد من القضايا الهامة ليطمئن المصريين، بما حققناه وما ننتظر تحقيقه، حيث كان بمثاية إشراك للمواطنين فى كافة التفاصيل والقضايا التى حدثت خلال الأربع سنوات الماضية.



وأضاف عبدالعزيز أن الرئيس السيسي، وجه العديد من الرسائل للشعب المصري، خاصة بعدما استمع لأرائهم على الهواء بكل مصداقية وكما هي، حيث طمأن المصريين بأن الجميع له مطلق الحرية في الحديث وأنه ليس هناك رقيب على كلام الناس، ولكن لا يوجد أحد حر في أن يقوم بأي فعل يضر بمصرنا الحبيبية، لأنها لا تتحمل مثل هذه الأفعال في الوقت الحالي.



وأكد عبد العزيز أن الرسالة الأهم التى وجهها الرئيس فى حواره هى "احنا في نهاية مرحلة تثبيت الدولة المصرية"، ليؤكد للمصريين أننا مازلنا امام مجموعة من التحديات حتى نصل للاستقرار ، بعد ما نجحنا فى اجتيار العديد من المراحل الصعبة خلال الفترة الماضية ، ولكننا مازلنا فى حاجة للصبر حتى نجنى ثمار ما حققناه ونصل للاستقرار.



وأوضح عبد العزيز أن أبرز ما لفت انتباهه في حديث الرئيس المعايير التي وضعها لاختيار القيادات، التي تتمثل في القيم والاخلاق والانضباط والكفاءة وأن يكون انسان شريف ومخلص وصاحب يد نظيفة، لأنه كلما كانت الكتلة القائدة عظيمة كل ما حققنا نتائج عظيمة.



واستطرد عبد العزيز أن تقدير الرئيس السيسي للشعب المصري ظهر جليا فيه حديثه عن المصريين، حيث قال أن المصريين قادرين على الاستيعاب ومحدش يقدر يغيرهم، ولكن يجب أن يصبروا قليلا.



وأضاف عبد العزيز بصفتي وكيلا للجنة الإسكان فالدولة المصرية أنجذت الكثير في هذا الملف من بنية تحتية وغيرها، بالإضافة إلى بناء حوالي 800 ألف وحدة سكنية، لحل مشكلة الإسكان في مصر، بالإضافة إلى الانجاز الكبير في مجال تكافل وكرامة حيث أوضح الرئيس أن هناك 2 مليون تحت مظلته.



من ناحيته، أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حديث الرئيس بالأمس كان صادقًا، وظهر صدق الرئيس من خلال إجاباته التي أظهرت مدى قرب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المواطن البسيط.



وأضاف الجاحر أن حياة المواطن البسيط هي أول ما يشغل اهتمامات الرئيس منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك كان واضحا إلى حد كبير في سعي الدولة المصرية بتوفير متطلبات المواطن المصري والاستمرار في افتتاح المشروعات القومية التي لها عائد كبير على الدولة ومواطنيها.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذا عن دل فإنما يدل على الصدق والشفافية فى التعامل والأمانة التامة فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، منوها إلى أن هذا هو سر النجاح فى تنفيذ المشروعات القومية التى تأتى اتساقا مع متطلبات المصريين.