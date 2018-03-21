المركزية للصيدلة تضبط مستحضرين دوائيين بالسوق

نقابة الصيدلة

أحمد صبرى



خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز مستحضرين دوائيين، وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.



وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 24 لعام 2018 بتحريز مستحضر يونى سلم من إنتاج الشركة العرببة الجلاتينية للصناعات الدوائية لصالح شركة يونى تريد فارما جروب، حيث أفاد المصنع المذكور بأنه لم يتم إنتاج أى تشغيلات من هذا المستحضر، ولا يوجد عقد تصنيع مبرم بين الشركتين.



كما طالبت المركزية للصيدلة فى منشورها رقم 23 بتحريز وضبط ما يوجد في السوق المحلية من المستحضر البيطرى dormax فيال، من إنتاج إنتاج الشركة العرببة الجلاتينية، لصالح فارما رايد، وذلك لأن المستحضر غير مسجل بوزارة الصحة.



وشدد خطاب الإدارة على ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة.