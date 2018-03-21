جنرال إلكتريك تطلق منصة Reservoir شاملة لتخزين الطاقة

عمر سالم





أطلقت شركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE) ، منصة شاملة لتخزين الطاقة تحت اسم Reservoir بهدف توفير مجموعة من حلول التخزين المخصصة لمساعدة العملاء على معالجة التحديات واغتنام الفرص الجديدة في شبكات الطاقة الكهربائية التي تشهد تحولاً سريعاً باتت معه أكثر تنوعاً وكفاءةً في التوزيع.



وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التزام الشركة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية على نحو أكثر نظافة وموثوقية في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها .





وتعتبر منصة التخزين Reservoir من "جنرال إلكتريك" من الحلول التقنية المناسبة لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتنامى فيها حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية. كما تساهم هذه المنصة في حفز مسيرة "جنرال إلكتريك" الممتدة لعشر سنوات في مجال تخزين الطاقة بالاستناد إلى النجاحات والإنجازات الأخيرة.







وأبدت "جنرال إلكتريك" التزامها بتوفير 20 ميجاواط و80 ميجاواط ساعي عبر منصة التخزين الجديدة حتى قبل إطلاقها. ط



وكانت الشركة قد أطلقت العام الماضي أول توربين غازي كهربائي هجين في العالم وحصد العديد من الجوائز في القطاع



وكانت "جنرال إلكتريك" أول شركة في السوق تطور تطبيقات متقدمة للتوربينات الغازية الكهربائية الهجينة وتوربينات الرياح الهجينة وحلول تشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن مشروع جديد مع "مجموعة ارينكو" لبناء واحدة من أكبر أنظمة تخزين الطاقة في المملكة المتحدة







وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة": "يشهد قطاع الطاقة تحولاً نموذجياً غير مسبوق، حيث أن تطور تقنيات الطاقة المتجددة ولامركزية الطاقة والرقمنة ساهمت جميعها بخلق تحديات وفرص جديدة في أساليب توليد ونقل وتوزيع الطاقة.



وتقدم منصة Reservoir من ’جنرال إلكتريك‘ نمطاً جديداً من نظام الطاقة الذي يتطلع إليه العملاء لمساعدتهم في إدارة المرحلة القادمة لقطاع الكهرباء ".





وأوضح إريك جبهارت، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا الاستراتيجية في "جنرال إلكتريك للطاقة": "تتيح منصة Reservoir من ’جنرال إلكتريك‘ وسيلة معتدلة التكلفة لتوزيع وتخزين واستخدام الطاقة على نحو أنظف وأكثر موثوقية في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها.



ويمكن تركيب منصة التخزين هذه في أغلب بيئات العمل، بدءاً من أنظمة الشبكات المركزية وصولاً إلى القرى والمجتمعات النائية. كما تتيح المنصة لمزودي الطاقة درجات عالية من المرونة من أجل إدارة أصول الطاقة بشكل أكثر ذكاءً وتحقيق الفائدة القصوى منها ".

وتم تطوير منصة Reservoir باستخدام تكنولوجيا مبتكرة من مركز أبحاث "جنرال إلكتريك" العالمي، وهي تشكل حلاً مرناً وصغير الحجم لتخزين الطاقة عبر الأنظمة المقترنة بالتيار المتناوب أو المستمر.



وتجمع منصة التخزين هذه بين تقنيات "جنرال إلكتريك" المتطورة وخبراتها في مجال التحكم بمحطات التوليد، والكترونيات الطاقة، وأنظمة إدارة البطاريات، والتوازن الكهربائي للمحطات - وجميعها مدعومة بضمانات الإداء من "جنرال إلكتريك ".





** Reservoir

تعتبر وحدة التخزين Reservoir سعة 1,2 ميجاواط و4 ميجاواط ساعي الدعامة الأساسية لبناء منصة Reservoir من "جنرال إلكتريك"؛ وهي حل نموذجي يجمع بين التصميم الصفائحي للبطاريات Battery Blade من "جنرال إلكتريك" (تصميم حزم الوحدات) مع تقنيات رئيسية أخرى من محفظة منتجات الشركة لتحقيق كثافة طاقة رائدة على مستوى القطاع وأداء فعال على امتداد دورة الحياة.



وتعمل وحدة حماية الصفائح من "جنرال إلكتريك" على تحقيق أداء متوازن لناحية سلامة وحياة وإنتاجية كل بطارية، وبالتالي إطالة عمرها بنسبة تصل إلى 5 بالمئة والحد من حالات الأعطال بواقع 5 أضعاف .





**نظام فعال





تستخدم منصة Reservoir من "جنرال إلكتريك" تقنيات التحكم "بريدكس " (Predix) و"إيدج " (Edge) لتوفير رؤى مبنية على البيانات تساعد مشغلي الطاقة على تحسين أنظمتهم. وتستفيد هذه التقنيات الرقمية من المعارف والخبرات الفنية الفريدة لشركة "جنرال إلكتريك" عبر كامل منظومة الطاقة من توليدها وحتى استهلاكها .





ومن خلال اجتماع هذه التقنيات معاً، توفر Reservoir من "جنرال إلكتريك" منصة تخزين الطاقة الأكثر شموليةً للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة. كما أن قدرة هذه المنصة على تقديم حلول مخصصة يتيح للعملاء مستويات غير مسبوقة من المرونة والكفاءة التشغيلية في مجال توليد الطاقة الهجينة، وتشغيل الشبكات، وإدارة الطاقة .





وتدعم منصة Reservoir مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى بما فيها: إدارة مستويات أعلى من الطاقة المتجددة، واستقرار الشبكات، وإدارة الطلب على الطاقة في أوقات الذروة، والتحكم بمستوى تدفق الطاقة. كما أن استخدام الأصول بشكل أفضل والإدارة الشاملة لأنظمة الطاقة يساهم في تمكين العملاء من تحقيق فرص جديدة للدخل وتحقيق ووفورات في التكاليف .



