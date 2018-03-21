إدارة مبادلة تضم مجلس استثمار أبو ظبى لتنويع اقتصاد الإمارات

الشيخ محمد بن زايد

خالد بدر الدين



أعلن اليوم الأربعاء ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة الإماراتية، أن مجلس استثمار أبو ظبى سيصبح جزءا من شركة مبادلة للاستثمار، لتكوين صندوق ثروة سيادية بقيمة أصول تتجاوز 248 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج أن ضم مجلس استثمار أبو ظبى لشركة مبادلة يتفق مع جهود الإمارة للإسراع بتنويع الاقتصاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مركزها التنافسى وخلق كيانات استثمارية عملاقة.



وكانت شركة مبادلة أنهت العام الماضى صفقة اندماج مع شركة الاستثمار الدولية للبترول لتكوين صندوق بقيمة 125 مليار دولار ليحتل المركز الـ 14 على صناديق الأصول العالمية ولكن مركزها سيتقدم أكثر بعد الاندماج مع مجلس استثمار أبو ظبى اذى تبلغ أصوله أكثر من 123 مليار دولار.



وكان أكبر بنكى فى إمارة أبوظبى وهما بنك أبوظبى الوطنى وبنك الخليج الأول انمجا العام الماضى لإنشاء بنك أبوظبى الأول الذى يملك فيه أيضا مجلس استثمار أبوظبى حصة قدرها 33 % بقيمة 11 مليار دولار ليصبح أكبر مساهم فى البنك الجديد كما أن المجلس له حصص أيضا فى العديد من البنوك والشركات منها بنك أبوظبى التجارى و فنادق أبوظبى الوطنية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار - وهو نفسه تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل صندوق الاستثمارات البترولية الدولية بأصول بلغت 465.5 مليار درهم (126.8 مليار دولار) في نهاية يونيو وحقق صافي ربح 4.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضى - سيتولى مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار على أن يظل عيسى السويدي في منصبه كرئيس تنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار.



وأعلن مسؤولون فى حكومة أبوظبى أمس أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، والتي تمتلك مبادلة 30% منها ستنفذ مشروعا مشتركا مع شركة إعمار العقارية بهدف تطوير مشروعات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم.



ولم يتضح بعد إن كانت الأنباء المتصلة بمجلس أبوظبى للاستثمار تنبئ بمزيد من عمليات الدمج أو الشراكة لصناديق أبوظبي ومنها جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة وتصل قيمة أصوله إلى 828 مليار دولار وهو ثالث أكبر صندوق على مستوى العالم.