السيسى: لو نزل شعب مصر وقال لا ليا شىء عظيم

السيسي

أحمد صبرى



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع السيدات بالنزول للانتخابات والمشاركة بفعالية بأى اختيار قائلا: لو نزل شعب مصر وقالوا لا ليا ده شىء عظيم جدا أهم حاجة اختيارهم.



وأضاف فى كلمته فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أن الأمهات وقفوا معه الـ 5 سنوات الماضية وضحوا بأزواجهن وأبنائهن ولم يعترضن يوما على فقدان الشهداء من أجل استقرار البلاد.





