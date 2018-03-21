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سيـــاســة
السيسى: لو نزل شعب مصر وقال لا ليا شىء عظيم
الأربعاء 21 مارس 2018 03:23 م
السيسي
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السيسي
أحمد صبرى
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع السيدات بالنزول للانتخابات والمشاركة بفعالية بأى اختيار قائلا: لو نزل شعب مصر وقالوا لا ليا ده شىء عظيم جدا أهم حاجة اختيارهم.
وأضاف فى كلمته فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أن الأمهات وقفوا معه الـ 5 سنوات الماضية وضحوا بأزواجهن وأبنائهن ولم يعترضن يوما على فقدان الشهداء من أجل استقرار البلاد.
السيسي
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