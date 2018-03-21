دبي تبدأ المرحلة الرابعة لأكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية

خالد بدر الدين



وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حجر الأساس للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركزة في العالم بقدرة 700 ميجاوات، باستثمارات 14.2 مليار دولار.



ويتميز هذا المشروع بأعلى برج شمسي بارتفاع 260 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، وستمد هذه المرحلة 270 ألف مسكن بالطاقة، وتسهم في تخفيض أكثر من 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.



وذكرت وكالة "إيتوس واير" للأنباء، أن هذا المشروع يستخدم تقنية عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، على مساحة 43 كيلومتر مربع باستثمارات 14.2 مليار درهم، وبسعر 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن عملية ترسيخ أسس البنى التحتية المتطورة اللازمة لدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات تأتي في مقدمة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل ضمان موقع متقدم بين الأمم صانعة المستقبل، وتقديم القدوة في مجال الاستدامة والاعتماد على الحلول التي تكفل استمرار جهود التطوير وفق أرقى المعايير العالمية.



وأوضح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه إمارة دبى، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع وتيرة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل في اقتصاد لا يعتمد على النفط.



وتحقيق إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر نظيفة من خلال تحالف شركاء الهيئة، الذي يضم شركة "أكوا باور" السعودية، و"صندوق طريق الحرير" بالتعاون مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية.



وقال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "نعتز أن نكون جزءاً من تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 من خلال هذا المشروع المهم، والذي يأتي امتداداً لسجل مشاريعنا في قطاع الطاقة في دبي، واستناداً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أثبت نجاحه وفعاليته في تنفيذ مشاريع متميزة لهيئة كهرباء ومياه دبي".



وقال تساو مين، رئيس شركة شنغهاي إلكتريك: "بالنيابة عن شنغهاي إلكتريك، أتقدّم بخالص التهنئة على وضع حجر أساس هذا المشروع، الأكبر من نوعه في مجال الطاقة الشمسية المركَّزة وأكثرها تقدماً، وتطوره هيئة كهرباء ومياه دبي وأكوا باور، وتنفذه شنغهاي إلكتريك بصفتها المقاول الرئيس".