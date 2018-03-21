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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات
الأربعاء 21 مارس 2018 02:47 م
موانئ بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات
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موانئ بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات
أمانى العزازى
نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالى " موانئ بورسعيد"، احتفالية لتكريم سيدات الهيئة فى إطار الاحتفال بعيد الأم تحت رعاية الفريق / مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واللواء / عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة ورئيس النادى ( نادى المحور الرياضى ) ومديرى العموم.
وقد ألقى اللواء / عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور وأبلغهم تحيات الفريق ودعمه للعاملين بالقطاع الشمالى وأثنى على دور المرأة واهميته فى مجال العمل والمجتمع والتى تسهم فى خدمة الوطن ورفعته، ثم قام بتتويج الأمهات المثاليات وهن السيدة أمل البدرى ادارة التخطيط السيدة سحر ندى مركز المعلومات السيدة فاطمة التابعى الإدارة المالية.
وخلال الحفل قام بتكريم عزيزة أبو المعاطى الإدارة الهندسية لكونها أما لأحد أبطال القوات المسلحة المصابين فى العمليات العسكرية بالهيئة.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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